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القيادة تهنئ أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

Time منذ 48 دقيقة
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القيادة تهنئ أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه خلالها بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال الملك المفدى:" يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية ، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه خلالها بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال سمو ولي العهد:" يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات، داعين المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشفيها ويعافيها،
واضح*** وصريح***
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر.. .Glory be to God, praise be to God, there is no god but God, and God is great
زاير
ترثك و انت حي و تاخذ حضانك عيالك و تجبرك تدفع نفقه و مصاريف كثيييييره.
اجلس في بيتك
انت دوم تعليقاتك ساذجه ولا تعرف تكتب
. راعــي الـددســـن .
.😂😂😂😂😂😂.

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