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أعراض ما قبل وبعد الإصابة بـ «شلل الوجه»

Time منذ يوم
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أعراض ما قبل وبعد الإصابة بـ «شلل الوجه»

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يٌصاب البعض بما يعرف باسم العصب السابع أو شلل الوجه (Bell's palsy)، وهو يكون عبارة عن حالة طبية تنتج عن ضعف أو شلل عضلات الوجه في جزء منه، بالتالي هي تصيب قسم واحد من الوجه، مما يسبب نزوله للأسفل.

ويعتبر المصابين بالسكري ويعانون من عدوى فيروسية هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ويوجد أعراض يجب ملاحظتها ما قبل الإصابة وأعراض بعد الإصابة وهي كالتالي:

أعراض ما قبل الإصابة:

عدم القدرة على إغلاق العين أو الرمش (جزء واحد(

تدمع العين أكثر أو أقل من المعتاد

الترويل

صعوبة في مضغ الطعام وبالأخص في جزء من الفم

انخفاض القدرة على تذوق الطعام

انقباض في عضلات الوجه وفي قسم منه

ألم أو تنميل خلف الأذن.

تبدأ هذه الاعراض بالتفاقم قبل الإصابة بيوم أو اثنين.

أعراض الإصابة وظهور المرض

أعراض الإصابة بالعصب السابع تظهر بشكل مفاجئ بعد عدة أسابيع من الإصابة بنزلة البرد أو التهاب الأذن أو العين في معظم الحالات وهي كالتالي:

سقوط جزء من الوجه إلى الأسفل

عدم القدرة على فتح أو إغلاق العين في الجزء المصاب من الوجه

صعوبة في تناول الطعام أو الشراب

عدم القدرة على القيام بأي تعبيرات في الوجه مثل الضحك أو العبوس

ضعف عضلات الوجه

جفاف الفم والعين

صداع

الحساسية الشديدة تجاه الأصوات.

من الضروري التوجه إلى الطبيب المختص فور ظهور هذه الأعراض، إذ أنها مشابهة لتلك المرتبطة بالإصابة بالسكتة الدماغية أو سرطان الدماغ.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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