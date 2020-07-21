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بالفيديو .. أمير حائل يوضح سبب إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية

Time منذ 36 دقيقة
Views 1621
بالفيديو .. أمير حائل يوضح سبب إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية

حائل (صدى):
أكد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، واقعة إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية يأتي بهدف رغبته في إنهاء المشروع على نحو أمثل.

وأضاف، في مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المقاول أبدى أيضا نفس الرغبة في تنفيذ المشروع وإنهائه، مؤكداً ثقته في قدرات المقاولين المسؤولين عن المشروعات التطويرية في المنطقة.

يذكر أن تعليق أمير المنطقة جاء بعد تداول مقطع فيديو له وهو يلزم المقاول بتسجيل تاريخ الإنتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشفيها ويعافيها،
واضح*** وصريح***
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر.. .Glory be to God, praise be to God, there is no god but God, and God is great
زاير
ترثك و انت حي و تاخذ حضانك عيالك و تجبرك تدفع نفقه و مصاريف كثيييييره.
اجلس في بيتك
انت دوم تعليقاتك ساذجه ولا تعرف تكتب
. راعــي الـددســـن .
.😂😂😂😂😂😂.

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