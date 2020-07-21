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عبوة ناسفة حوثية تفتك بـ 6 من العناصر الإرهابية

Time منذ ساعة
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عبوة ناسفة حوثية تفتك بـ 6 من العناصر الإرهابية

فهمي محمد (صدى):
لقي ستة حوثيين مصرعهم، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر المليشيا الإرهابية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وكشفت مصادر عسكرية، أن مليشيا الحوثي التابعة لإيران كانت تحاول نشر مقاتليها في المواقع المقابلة لمواقع "اللواء الحادي عشر عمالقة" والواقعة في منطقة الحمينية غرب حيس، قبل أن تنفجر العبوة.

وأكدت المصادر، على انفجار العبوة في أحد الأطقم الحوثية، ما أدى إلى مقتل ستة من عناصرها وانتشرت أشلائهم في الموقع.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي، تستمر في زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي يُسيطرون عليها .

وتمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,287 لغمًا منها 74 لغمًا مضادة للأفراد، و 262 لغما مضادة للدبابات، و926 ذخيرة غير متفجرة، و 25 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 175,124 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يشفيها ويعافيها،
واضح*** وصريح***
سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر.. .Glory be to God, praise be to God, there is no god but God, and God is great
زاير
ترثك و انت حي و تاخذ حضانك عيالك و تجبرك تدفع نفقه و مصاريف كثيييييره.
اجلس في بيتك
انت دوم تعليقاتك ساذجه ولا تعرف تكتب
. راعــي الـددســـن .
.😂😂😂😂😂😂.

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