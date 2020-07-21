رياض محرز يقبل خطيبته الجديدة في أول ظهور لهما

وكالات (صدى):
ظهر الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي التقطت عدسات المصورين صورا وهو يقبل حبيبته الجديدة على خديها أثناء تجولهما في مقاطعة تشيشير.
وقدم محرز صديقته الجديدة تايلور وارد لزميله اللاعب بينجامين ميندي، حيث كان الثنائي يتجهان لتناول الغداء في شيشاير، عندما تقابلا مع ميندي
وكان محرز يتجول مع صديقته وارد 22 عامًا التي تدرس الأزياء والموضة، في جولة بسيارته الفارهة "أودي" عندما تصادفا بميندي في الشارع.
وتعد وارد هي ابنة دون وارد مهندسة ديكور، ولاعب كرة القدم البريطاني السابق أشلي وارد، الذي لعب مع برادفورد سيتي وبلاكبيرن روفرز وديربي كاونتي وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي ومانشستر سيتي ونادي بارنسلي ونادي بلاكبول ونادي ريكسهام ونورويتش سيتي ونادي كرو ألكساندرا.