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شاهد.. موجة من الغبار تضرب الصمان

Time منذ 31 دقيقة
Views 1481
شاهد.. موجة من الغبار تضرب الصمان

الرياض (صدى):
ضربت موجة من الغبار منطقة الصمان في محافظة قريه العليا، اليوم الثلاثاء، في تغير مفاجئ للأجواء.

ووثق فيديو سيطرة الغبار على سماء الصمان الأن؛ وسط هبوب الرياح التي تسببت في الحد من مدى الرؤية.

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أحدث التعليقات

رحمه الله كان صوت المواطن .
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. تـزحلـــط .😂.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكرا على القصه الجميله
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .

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