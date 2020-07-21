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الصحة توضح مدى احتمالية انتقال كورونا من لبن الأم إلى الطفل الرضيع

Time منذ ساعة
Views 1567
الصحة توضح مدى احتمالية انتقال كورونا من لبن الأم إلى الطفل الرضيع

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وزارة الصحة مدى احتمالية انتقال كورونا من لبن الأم إلى الطفل الرضيع، حيث أكدت عدم وجود دليل علمي أثبت انتقال الفيروس من لبن الأم إلى الطفل الرضيع، وأن على الأم الاستمرار في رضاعة طفلها.

ونصحت الوزارة أن تهتم الأم المرضعة بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية قبل لمس الطفل، ولبس الكمامة الطبية أثناء الرضاعة.

وأضافت، في تغريدة على حساب «الصحة 937» بموقع تويتر، أنه في حال كانت الأم تعاني من أعراض شديدة يتم عصر الحليب من الثدي؛ لتغذية الطفل بأمان منعاً لإصابته بأى عدوى.

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أحدث التعليقات

رحمه الله كان صوت المواطن .
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
. راعــي الـددســـن .
هههههههههه. تـزحلـــط .😂.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شكرا على القصه الجميله
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .

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