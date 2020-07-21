مايو شرعي يشعل المشاجرة بين عائلتين واتهامات بالعنصرية

القاهرة (صدى):
تسببت واقعة لشجار بين عائلتين من نزلاء قرية سياحية بالساحل الشمالي بمصر بالزخم والجدل الشديد بعد اتهامات بالعنصرية بين أبطال الواقعة، ولعل السبب في أن الواقعة خرجت عن كونها حادثة مطوقة بالمكان والزمان الذي وقعت فيه، لتصبح قضية شغلت الشارع المصري؛ لأنها تزامنت مع واقعة مشابهة يقول ناشطون إن بطلتها يارا نعوم، زوجة عماد متعب لاعب كرة القدم السابق بالنادي الأهلي.
وبدأت الواقعة عندما ثار خلاف بين عائلة مصرية وأخرى؛ بسبب رغبة العائلة الأولى في إخراج سيدة من العائلة الثانية من مسبح القرية السياحية؛ بحجة أنها ترتدي ثوب سباحة شرعيا، ولا يمكن السماح به في هذا المسبح بحجة المادة المصنوع منها.
ووثق شاب يدعى مصطفى حسن الواقعة بمقطع مصور، نشره عبر ”فيسبوك“، يسمع فيه اعتراض العائلة الأخرى على ارتداء زوجته المايوه الشرعي ”البوركيني“؛ بحجة أن المادة القماشية التي صنع منها ثوب السباحة غير ملائمة للنزول إلى المسبح، وتطور الامر، بين رواد المسبح، معتبرين منظر المايوه الشرعي ”غير لائق“، ما اضطر بعض الأشخاص من القرية السياحية للتدخل لحل الإشكال بين الطرفين.