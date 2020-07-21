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متحدث الصحة يوضح سبب انخفاض الحالات رغم العودة إلى الحياة الطبيعية (فيديو)

Time منذ ساعة
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متحدث الصحة يوضح سبب انخفاض الحالات رغم العودة إلى الحياة الطبيعية (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحية، الدكتور محمد العبدالعالي، طرق التعافي ومدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفاد خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالحديث عن مستجدات كورونا في المملكة، بأنه إذا كانت الأعراض متقدمة فيستلزم ذلك الذهاب إلى الرعاية الصحية اللازمة مباشرة.

وأضاف: " وإذا كانت الأعراض خفيفة، فيجب البدء فورًا في العزل المنزلي حتى اليوم العاشر ويتم متابعة الحالة من قبل الأطباء والممرضين، ويجب على هذا الشخص الاستفادة من خدمات تطبيق "تطمن" .

وأردف: " وإذا كان المنزل غير مناسب للعزل، فبالإمكان التواصل مع 937 وطلب المساعدة من تطبيق تطمن، وسيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة " .

وعن انخفاض عدد الحالات رُغم العودة إلى الحياة الطبيعية، تابع: " إننا عُدنا إلى الحياة بحذر وثمار ذلك هو أننا نتجه إلى الاتجاهات الإيجابية ".

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أحدث التعليقات

سعيد الحداد
شيطان رجيم ضحك على الشعب اليمني ٣٣ سنه يعني صعبه عليه يضحك عليهم حتى في وفاته هههه
الملل
الحربي عنده صواريخ قويه عابره للقارات وللاقمار الصناعيه حجزه مليان من القنوات
. راعــي الـددســـن .
أبك الكـلاب شنغلوا بـــوه .🐕🐶.
. راعــي الـددســـن .
اووووووف يالطييييييف .😱.
. راعــي الـددســـن .
شـــي غــريــــــب .🤔.🤔.

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