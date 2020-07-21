الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على تشكيل عصابي تورط في سرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بمكة

Time منذ 55 دقيقة
Views 1564
القبض على تشكيل عصابي تورط في سرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بمكة

مكة المكرمة (صدى):

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص ، لتوطهم بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.

ومن جانبه ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء .

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

سعيد الحداد
شيطان رجيم ضحك على الشعب اليمني ٣٣ سنه يعني صعبه عليه يضحك عليهم حتى في وفاته هههه
الملل
الحربي عنده صواريخ قويه عابره للقارات وللاقمار الصناعيه حجزه مليان من القنوات
. راعــي الـددســـن .
أبك الكـلاب شنغلوا بـــوه .🐕🐶.
. راعــي الـددســـن .
اووووووف يالطييييييف .😱.
. راعــي الـددســـن .
شـــي غــريــــــب .🤔.🤔.

أخر الأخبار

حساب المواطن: تم تغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91
حساب المواطن: تم تغطية سعر فرق تعريفة البنزين 91
Time منذ 6 دقائق Views 1262
التحقيق في وفاة شاب " جثم ضابط شرطة على ظهره " " فيديو "
التحقيق في وفاة شاب " جثم ضابط شرطة على ظهره " " فيديو "
Time منذ 8 دقائق Views 139
مايو شرعي يشعل المشاجرة بين عائلتين واتهامات بالعنصرية
مايو شرعي يشعل المشاجرة بين عائلتين واتهامات بالعنصرية
Time منذ 26 دقيقة Views 686
دراسة تتوصل لطعام قد يحمي الإنسان من الإصابة بكورونا
دراسة تتوصل لطعام قد يحمي الإنسان من الإصابة بكورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 1325
امرأة عصبية وتعامل غريب مع بائعة
امرأة عصبية وتعامل غريب مع بائعة
Time منذ 36 دقيقة Views 374
حادث مؤلم لسائق باص
حادث مؤلم لسائق باص
Time منذ 37 دقيقة Views 335
موقف غريب لشايب
موقف غريب لشايب
Time منذ 38 دقيقة Views 326
هذا اللى يدور المشاكل
هذا اللى يدور المشاكل
Time منذ 38 دقيقة Views 291
صدمة للنصر بشأن إصابة مختار علي
صدمة للنصر بشأن إصابة مختار علي
Time منذ 39 دقيقة Views 1668
وظائف شاغرة في "سدايا"
وظائف شاغرة في "سدايا"
Time منذ 40 دقيقة Views 1477