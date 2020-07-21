القبض على تشكيل عصابي تورط في سرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بمكة

مكة المكرمة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص ، لتوطهم بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء.
ومن جانبه ، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت - بفضل الله - من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء .
وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .