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«الصحة»: تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 4000 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 207259 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2557 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أوضح متحدث الصحة، أن العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ.

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أحدث التعليقات

سعيد الحداد
شيطان رجيم ضحك على الشعب اليمني ٣٣ سنه يعني صعبه عليه يضحك عليهم حتى في وفاته هههه
الملل
الحربي عنده صواريخ قويه عابره للقارات وللاقمار الصناعيه حجزه مليان من القنوات
. راعــي الـددســـن .
أبك الكـلاب شنغلوا بـــوه .🐕🐶.
. راعــي الـددســـن .
اووووووف يالطييييييف .😱.
. راعــي الـددســـن .
شـــي غــريــــــب .🤔.🤔.

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