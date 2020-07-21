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ساما تلزم المتاجر الإلكترونية بإعادة مبلغ الشراء في حال إلغاء الطلب

Time منذ ساعة
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ساما تلزم المتاجر الإلكترونية بإعادة مبلغ الشراء في حال إلغاء الطلب

الرياض (صدى):
قررت "ساما" إلغاء عمليات البيع ورد مبلغ الشراء إلى حساب المشتري بعد أن ألزمت المتاجر الإلكترونية بهذا القرار، فور تلقيها طلب الإلغاء.

وقالت المؤسسة أنه في حال تم دفع مبلغ الشراء عبر بطاقة مدى يجب إعادة المبلغ للعميل مباشرة خلال 24 ساعة، وأنه في حال كان الدفع عبر بطاقات الائتمان يجب رد المبلغ خلال 14 يوما بحد أقصى.

وأضافت بأن من حق المستهلك الاتصال على التاجر لمعرفة حالة الإلغاء ومعلومات رفع الطلب للبنك، وفي حال تأخر المتجر في رفع الطلب يتم تقديم بلاغ تجاري، وعند الشعور بعدم التجاوب يمكن إبلاغ مؤسسة النقد.

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أحدث التعليقات

سعيد الحداد
شيطان رجيم ضحك على الشعب اليمني ٣٣ سنه يعني صعبه عليه يضحك عليهم حتى في وفاته هههه
الملل
الحربي عنده صواريخ قويه عابره للقارات وللاقمار الصناعيه حجزه مليان من القنوات
. راعــي الـددســـن .
أبك الكـلاب شنغلوا بـــوه .🐕🐶.
. راعــي الـددســـن .
اووووووف يالطييييييف .😱.
. راعــي الـددســـن .
شـــي غــريــــــب .🤔.🤔.

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