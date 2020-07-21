إصابة رئيس اتحاد كروي سابق بكورونا

وكالات (صدى):
كشف خوسيه غونزاليز، محامي الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الباراغوياني خوان أنخيل نابوت، إصابة موكله بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح المحامي أن الإصابة جاءت لـ"نابوت" أثناء تواجده في السجن الذى دخله على إثر تورطه في فضيحة "فيفا غايت" عام 2015.
وأكد أن موكله يعاني من آلام بجانب أمراض أخرى كارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وأنه يتحدث صعوبة.
يذكر أن نابوت حكم عليه بالسجن لمدة 9 أعوام منذ 2017 على خلفية حصوله على رشوى متعلقة بحقوق النقل التلفزيوني عندما كان رئيسا لاتحاد أمريكا الجنوبية.