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إصابة رئيس اتحاد كروي سابق بكورونا

Time منذ ساعة
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إصابة رئيس اتحاد كروي سابق بكورونا

وكالات (صدى):
كشف خوسيه غونزاليز، محامي الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الباراغوياني خوان أنخيل نابوت، إصابة موكله بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المحامي أن الإصابة جاءت لـ"نابوت" أثناء تواجده في السجن الذى دخله على إثر تورطه في فضيحة "فيفا غايت" عام 2015.

وأكد أن موكله يعاني من آلام بجانب أمراض أخرى كارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وأنه يتحدث صعوبة.

يذكر أن نابوت حكم عليه بالسجن لمدة 9 أعوام منذ 2017 على خلفية حصوله على رشوى متعلقة بحقوق النقل التلفزيوني عندما كان رئيسا لاتحاد أمريكا الجنوبية.

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أحدث التعليقات

سعيد الحداد
شيطان رجيم ضحك على الشعب اليمني ٣٣ سنه يعني صعبه عليه يضحك عليهم حتى في وفاته هههه
الملل
الحربي عنده صواريخ قويه عابره للقارات وللاقمار الصناعيه حجزه مليان من القنوات
. راعــي الـددســـن .
أبك الكـلاب شنغلوا بـــوه .🐕🐶.
. راعــي الـددســـن .
اووووووف يالطييييييف .😱.
. راعــي الـددســـن .
شـــي غــريــــــب .🤔.🤔.

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