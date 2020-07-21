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سر تدخل مجلس النواب المصري لأول مرة قبل اتخاذ قرار التدخل العسكري في ليبيا

Time منذ 46 دقيقة
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سر تدخل مجلس النواب المصري لأول مرة قبل اتخاذ قرار التدخل العسكري في ليبيا

القاهرة (صدى):
أثار قرار مجلس النواب المصري أمس الإثنين بالموافقة على إرسال عناصر من الجيش المصري في مهام قتالية بليبيا التساؤل حول سبب تدخل مجلس النواب في تلك الحرب لأول مرة رغم إعلان جميع الحروب المصرية السابقة بقرار مباشر من رئيس الجمهورية دون تدخل لمجلس النواب .

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن السبب يعود لوجود المادة 152 من الدستور المصري لسنة 2014 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء ..

وفي حال كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني .

ويؤكد المحللون ان تلك الخطوة توثق شرعية القرار لأن مجلس النواب هو ممثل الشعب في قرار يهم الشعب المصري .

كما أكدوا ان الجلسة كانت تستوجب السرية حفاظاً على الأمن القومي المصري وفي ذات الواقت احتراماً للقانون كونها دولة مؤسسات بُنيت على قواعد نظامية .

وكان البرلمان المصري قد وافق امس الإثنين في جلسة سرية على تفويض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد لمواجهة الميلشيات الإرهابية .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
طيب..
ناقد رياضي
أطلق على النصر فريق الفقر ولم تكن عبثاً .. فريق يعيش على الغش والاحتيال بتوقيع عقود اللاعبين . والنهاية طرده ومنعه من دخول النادي بعد إنتهاء العقد ..تاريخ النصر محفوظ ومعروف لدى الكل ..
زائر
على النصر صعبة وقويه بالحيل . بكره من الأدوار التمهيديه خارج السرب . الآسيويه ماهي للنصر ..
إبن سمومة
"اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً"
ابو محمد 😎
شكلكم تبون ترسلون لهم ابو الهوول وخوفو وخفرع ومنقرع ..

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