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بالفيديو.. كيفية تقديم شكوى لهيئة حقوق الإنسان

Time منذ 30 دقيقة
Views 1398
بالفيديو.. كيفية تقديم شكوى لهيئة حقوق الإنسان

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة حقوق الإنسان كيفية تقديم شكوى لهيئة حقوق الإنسان.

وذكرت، في مقطع فيديو، أنه يمكن للجميع تقديم شكوى من خلال زيارة المقر الرئيسي للهيئة أو أحد فروعها، أو عبر البريد، أو الموقع الإلكتروني، أوالهاتف.

ويشترط لقبول الشكوى أن يكون موضوعها انتهاك حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأنظمة الوطنية، أو الصكوك الإقليمية والدولية التى أصبحت المملكة طرفا فيها، وألا يكون قد مضى على الانتهاك أكثر من 12 شهراً.

وشددت على ضرورة تقديم جميع الوثائق المتعلقة بموضوع الشكوى، مع توقيع مقدم الشكوى على صور المستندات، وعقب التحقق من صحة الشكوى، يتم إفادة المشتكي بنتيجة شكواه على الهاتف.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
طيب..
ناقد رياضي
أطلق على النصر فريق الفقر ولم تكن عبثاً .. فريق يعيش على الغش والاحتيال بتوقيع عقود اللاعبين . والنهاية طرده ومنعه من دخول النادي بعد إنتهاء العقد ..تاريخ النصر محفوظ ومعروف لدى الكل ..
زائر
على النصر صعبة وقويه بالحيل . بكره من الأدوار التمهيديه خارج السرب . الآسيويه ماهي للنصر ..
إبن سمومة
"اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً"
ابو محمد 😎
شكلكم تبون ترسلون لهم ابو الهوول وخوفو وخفرع ومنقرع ..

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