تفاصيل جديدة بشأن أسماء 10 مشاهير متورطين بغسيل الأموال بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
ذكرت وسائل إعلام محلية كويتية، اليوم الثلاثاء، الأحرف الأولى لأسماء 10 مشاهير من الفاشينيستات وأشهر المعلنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أحالتهم النيابة العامة بتهمة غسيل الأموال؛ إلى جهاز أمن الدولة العليا.
وجاءت الحروف الأولى من أسماء هؤلاء المشاهير، كالتالي: (ي ب، ج ن، ف ف، د ط، ح ب، م ب، ع ع، س ف، ش خ، غ أ)؛ فيما خمّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهوية العشرة المقبوض عليهم، والذين يتم التحقيق معهم حاليًا.
وكانت أجهزة الأمن في الكويت، قد تمكنت من ضبط شبكة غسيل أموال، بعد أشهر من الرصد والمتابعة في عدد من مناطق البلاد؛ حيث ضمت تلك الشبكة عددًا من المشاهير.