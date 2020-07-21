طرق حماية حسابك على تويتر من الاختراق

وكالات (صدى):
أكد متخصصون، أنه يجب على المستخدم بتويتر إعداد جدار حماية ثانٍ، والذي يُعرف باسم وظيفة المصادقة ثنائية العامل والمتوفرة بمعظم خدمات الإنترنت تقريبًا؛ حيث إنها توفر للمستخدم المزيد من الأمان، وذلك بعدما تعرضت عدة حسابات للاختراق.
ويضم تويتر وظيفة المصادقة ثنائية العامل باسم تأكيد تسجيل الدخول، وهناك طريقتان لتأكيد تسجيل الدخول بحساب تويتر، ألا وهما: تطبيق المصادقة على الهاتف الذكي أو وحدة الأمان USB على الحاسوب أو مفتاح الأمان U2F، وعند تفعيل هذه الوظيفة لا يتمكن المستخدم من الوصول إلى الحساب إلا بعد إدخال كلمة المرور أولًا، وبعد ذلك يتم إدخال الكود من التطبيق أو تركيب مفتاح الأمان في الحاسوب.
يتعين على المستخدم الالتزام بتطبيق وظيفة المصادقة ثنائية العامل؛ نظرًا لأن مثل هذه الهجمات ليست شائعة، كما أن وظيفة تأكيد تسجيل الدخول توفر أفضل حماية ممكنة حاليًّا، ويمكن للمستخدم الاطلاع على الشرح التفصيلي لكيفية عمل هذه الوظيفة مع خدمة الرسائل النصية القصيرة في صفحات الدعم والمساعدة لشبكة تويتر.
ويتعين على المستخدم في جميع الأحوال تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل؛ حيث يمكن استقبال الكود عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، والذي يتم بواسطته تأكيد عملية تسجيل الدخول بشبكة تويتر، وقد كان هذا الخيار هو الطريقة الوحيدة للمصادقة ثنائية العامل بشبكة تويتر حتى نوفمبر 2019، ولكن لم يتم استعماله من قبل الكثير من المستخدمين بسبب المخاوف الأمنية.