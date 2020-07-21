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نادي الاتحاد يضع أجهزة لفحص الفيروس أمام بواباته

Time منذ 16 دقيقة
Views 1238
نادي الاتحاد يضع أجهزة لفحص الفيروس أمام بواباته

نواف السالم (صدى):
وجهت إدارة نادي الاتحاد، بوضع أجهزة أمام بوابات النادي لفحص الفيروس المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووضعت الإدارة أجهزة فحص الفيروس أمام جميع بوابات النادي، إلى جانب إلزام جميع منسوبي النادي بتحميل تطبيق توكلنا وتباعد؛ فيما تم إجراء المسحات الطبية لجميع لاعبي فريق درجة الشباب لكرة القدم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجراء المسحة أيضًا للاعبي فريق درجة الشباب للكرة الطائرة، فضلًا عن جميع العاملين في النادي وستستكمل هذا الأسبوع المسحات الطبية للاعبي الألعاب المختلفة تمهيدًا لعودة تدريباتهم.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب بس شوكلاته لا ما احبها
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يقويكم على خدمة بيت الله وحجاج وزوار بيته الحرام .. آمين ..
ابو محمد 😎
راحت عليك ياالزول المعزووول ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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