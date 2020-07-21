بالفيديو.. رجل يخطف حافلة بها رهائن ويشترط مطالب عجيبة

كييف (صدى):
في جريمة غريبة ، خطف رجل في أوكرانيا اليوم الثلاثاء حافلة تقل 20راكب كرهائن مطالباً المسؤولين بأمور مثيرة للدهشة .
ووثق مقطع فيديو مشاهد من الحادثة التي شهدتها مدينة لوتسك اليوم ، حيث كانت الشرطة قريبة من الحافلة وتستمع لمطالب الرجل الذي يحمل متفجرات وأسلحة .
وطلب الرجل الذي أطلق على نفسه ماكسيم بلوخوي "السئ " ويقول انه مؤلف كتاب " فلسفة المجرم " ، من للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي وهو أن ينشر عبر الإنترنت تصريحا يقول “على الجميع مشاهدة فيلم “أبناء الأض” الصادر عام 2005″، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات .
كما طالب من وزير الداخلية أرسين أفاكوف والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو أن يقوموا بتسجيل فيديو يقولون فيه انهم "إرهابيون يحميهم القانون" .