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بالفيديو.. رجل يخطف حافلة بها رهائن ويشترط مطالب عجيبة

Time منذ 11 دقيقة
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بالفيديو.. رجل يخطف حافلة بها رهائن ويشترط مطالب عجيبة

كييف (صدى):
في جريمة غريبة ، خطف رجل في أوكرانيا اليوم الثلاثاء حافلة تقل 20راكب كرهائن مطالباً المسؤولين بأمور مثيرة للدهشة .

ووثق مقطع فيديو مشاهد من الحادثة التي شهدتها مدينة لوتسك اليوم ، حيث كانت الشرطة قريبة من الحافلة وتستمع لمطالب الرجل الذي يحمل متفجرات وأسلحة .

وطلب الرجل الذي أطلق على نفسه ماكسيم بلوخوي "السئ " ويقول انه مؤلف كتاب " فلسفة المجرم " ، من للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي وهو أن ينشر عبر الإنترنت تصريحا يقول “على الجميع مشاهدة فيلم “أبناء الأض” الصادر عام 2005″، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات .

كما طالب من وزير الداخلية أرسين أفاكوف والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو أن يقوموا بتسجيل فيديو يقولون فيه انهم "إرهابيون يحميهم القانون" .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب بس شوكلاته لا ما احبها
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يقويكم على خدمة بيت الله وحجاج وزوار بيته الحرام .. آمين ..
ابو محمد 😎
راحت عليك ياالزول المعزووول ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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