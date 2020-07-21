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حيلة بسيطة تمكنك من مشاركة موقع مزيف في "واتساب"

Time منذ 16 دقيقة
Views 1218
حيلة بسيطة تمكنك من مشاركة موقع مزيف في "واتساب"

وكالات (صدى):
يتيح تطبيق واتساب إمكانية مشاركة موقع المستخدم مباشرة مع أصدقائه وأفراد عائلته، إلا أن هذه الميزة قد تجعل البعض لا يشعر بالارتياح.

ووفقا لصحيفة "المواطن" فهناك طريقة تمكن المستخدم من إرسال موقع مزيف دون أن يعلم الآخرين بذلك، ويتطلب ذلك أن يقوم المستخدم بتنزيل تطبيق GPS Emulator من متجر قوقل، ثم الدخول لإعدادات الهاتف، وتحديد خيارات المطور، والضغط على تحديد تطبيق موقع وهمية Select mock location app.

أما الخطوة التالية فتتمثل في الذهب إلى التطبيق، وكتابة الموقع المزيف في شريط البحث، ثم الضغط على الزر الأخضر في الأسفل، وفتح دردشة واتس آب، والضغط على مشاركة الموقع المزيف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب بس شوكلاته لا ما احبها
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يقويكم على خدمة بيت الله وحجاج وزوار بيته الحرام .. آمين ..
ابو محمد 😎
راحت عليك ياالزول المعزووول ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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