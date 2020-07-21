حيلة بسيطة تمكنك من مشاركة موقع مزيف في "واتساب"

وكالات (صدى):
يتيح تطبيق واتساب إمكانية مشاركة موقع المستخدم مباشرة مع أصدقائه وأفراد عائلته، إلا أن هذه الميزة قد تجعل البعض لا يشعر بالارتياح.
ووفقا لصحيفة "المواطن" فهناك طريقة تمكن المستخدم من إرسال موقع مزيف دون أن يعلم الآخرين بذلك، ويتطلب ذلك أن يقوم المستخدم بتنزيل تطبيق GPS Emulator من متجر قوقل، ثم الدخول لإعدادات الهاتف، وتحديد خيارات المطور، والضغط على تحديد تطبيق موقع وهمية Select mock location app.
أما الخطوة التالية فتتمثل في الذهب إلى التطبيق، وكتابة الموقع المزيف في شريط البحث، ثم الضغط على الزر الأخضر في الأسفل، وفتح دردشة واتس آب، والضغط على مشاركة الموقع المزيف.