بالفيديو.. إطلاق حملة لضبط المخالفات ومعالجة السلبيات بنشاط تأجير السيارات

الرياض (صدى):
نفذت الهيئة العامة للنقل حملة تفتيشية على نشاط قطاع تأجير السيارات، وذلك بالتعاون مع الأمن العام ووزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية.
وقامت الحملة برصد وضبط المخالفات، ومعالجة السلبيات التي تواجه النشاط، والتأكد من جودة الخدمات والالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنشاط.
وأوضح لؤي الخطيب، مدير إدارة الخدمة بالهيئة العامة للنقل، أن الحملة ترصد المخالفات بالمكاتب التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك رصد المخالفين لقرار توطين النشاط.
وأكد، في حديث لقناة الإخبارية، أن الهدف من الحملة المحافظة على الاستثمار النظامي في نشاط تأجير السيارات، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.