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بالصور.. كشف هوية زوج أبرار سبت

Time منذ يوم
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بالصور.. كشف هوية زوج أبرار سبت

أميرة خالد (صدى):
عقدت الفنانة البحرينية أبرار سبت، قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، بأحد الفنادق الشهيرة في البحرين وسط حضور عدد قليل من أسرتها، فيما حرصت على إخفاء ملامح العريس كي لا يتم التعرف على هويته.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن زوج أبرار سبت هو لاعب كرة قدم شهير في دولة البحرين، يُدعى وليد الحيام، من مواليد الـ 3 من فبراير 1991 وهو لاعب كرة قدم بحريني يجيد اللعب كلاعب وسط ومدافع لصالح نادي المحرق ومنتخب البحرين الوطني.

وأوضحت أبرار سبت أنها تعرفت على زوجها في رمضان خلال حفل خيري، وقيل إن تلك الجمعية يسهل الوصول إليها؛ لأنها مملوكة لشقيقتها شيماء سبت، واسمها "متواجدون" وبدأت قصة حب بينهما.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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