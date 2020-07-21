أطعمة ومشروبات تخلصك من التوتر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة بأن هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعد في التخلص من التوتر والضغوط النفسية والإكتئاب، ومن هذة الأطعمة الشوكولاته الداكنة والتي تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، ويؤكد الخبراء حقيقة أنها تساعد على تحسين صحة الدماغ.
وتابعت الدراسة بأن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة عالية من "الثيانين"، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق، وأيضا التوابل مثل الكركم والقرفة والحبهان، تزود الجسم بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى الطاقة وتقلل من التوتر والقلق.
وأكدت الدراسة بأن السبانخ مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يعتبر معدنًا مهمًّا ويلعب دورًا بارزًا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمات في جسم الإنسان، كما أنه مفيد في علاج القلق والتوتر.