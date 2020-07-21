عدد ساعات الصوم المناسبة لخسارة الوزن

أميرة خالد (صدى):
أجرى باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو، مقارنة بين نظام يقوم على الاكل لـ4 ساعات وآخر لـ6 ساعات فقط يومياً، وخلال ساعات الصوم طلب من كل المشتركين شرب الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية فقط.
واتضح بعد مرور 10 أسابيع من المتابعة، أن عدد السعرات الحراية لدى أفراد الفريقين انخفض بـ550 وحدة يومياً؛ فضلًا عن انخفاض درجة مقاومة الأنسولين ومستويات الاجهاد التأكسدي.
وجاء ذلك مع عدم تأثير أي من النظامين على مستوى ضغط الدم والكوليسترول؛ فيما خسر أفراد المجموعتين الوزن بالدرجة نفسها أو على الأقل من دون فوارق كبيرة.