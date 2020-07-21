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بالفيديو.. ‏اندلاع حريق في مبنى المياه بحائل

Time منذ 33 دقيقة
Views 1495
بالفيديو.. ‏اندلاع حريق في مبنى المياه بحائل

حائل (صدى):
شهدت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق هائل في مبنى إدارة المياه بالمنطقة.

وكشف مقطع فيديو، عن تصاعد الأدخنة بشدة من المبنى، وانتشار سيارات الإسعاف؛ فيما لا توجد أية إصابات.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
طيب..
ناقد رياضي
أطلق على النصر فريق الفقر ولم تكن عبثاً .. فريق يعيش على الغش والاحتيال بتوقيع عقود اللاعبين . والنهاية طرده ومنعه من دخول النادي بعد إنتهاء العقد ..تاريخ النصر محفوظ ومعروف لدى الكل ..
زائر
على النصر صعبة وقويه بالحيل . بكره من الأدوار التمهيديه خارج السرب . الآسيويه ماهي للنصر ..
إبن سمومة
"اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً"
ابو محمد 😎
شكلكم تبون ترسلون لهم ابو الهوول وخوفو وخفرع ومنقرع ..

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