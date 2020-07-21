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530 مليون دولار إجمالي ثروة الملكة إليزابيث الثانية

Time منذ ساعة
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530 مليون دولار إجمالي ثروة الملكة إليزابيث الثانية

لندن (صدى):
كشفت مجلة "فوربس" العالمية بأن ثروة الملكة إليزابيث الثانية، قدرّت بحوالى 530 مليون دولار أميركي، حيث تمتلك مجموعة ضخمة من الطوابع الملكية، ومنزلاً ريفياً تبلغ قيمته 65 مليون دولار أميركي، وقلعة بالمورال الأسكتلندية تبلغ قيمتها 140 مليون دولار أميركي.

وتابعت المجلة بأن الملكة تمتلك أيضا كنوزاً وطنية، كبرج لندن، والقصور، والعقارات الملكية وقطع الأثاث، والتاج الذي قيمته لا تقدّر.

ولفت التقرير، الذي لاقى ضجّة كبيرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، الى أن الملكة تنال حوالى 12 مليون دولار أميركي من ثروتها، من ضرائب الإستثمارات في دوقية لانكستر.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب بس شوكلاته لا ما احبها
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يقويكم على خدمة بيت الله وحجاج وزوار بيته الحرام .. آمين ..
ابو محمد 😎
راحت عليك ياالزول المعزووول ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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