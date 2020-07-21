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الأطفال الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس

Time منذ ساعة
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الأطفال الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، فئة الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم لمضاعفات الإصابة بالفيروس المستجد، وهم من لديهم أمراض القلب الخلقية التي أصيبوا بها منذ الولادة.

وقالت الصحة، أن ذلك بالإضافة إلى الأطفال من مرضى أمراض الرئة المزمنة، ومن يستخدمون أدوية تثبيط المناعة، ومرضى السكري، ومرضى الربو؛ مشددة على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات الوقائية مثل الاستمرار بالخطة العلاجية الخاصة بالطفل، والتأكد من توفر كمية كافية من أدويته.

وفي السياق نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى ضرورة مراعاة أخذ الأطفال جميع اللقاحات لمنع الإصابة بأمراض أخرى، إلى جانب استشارة طبيب عبر تطبيق صحة عند الحاجة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب بس شوكلاته لا ما احبها
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يقويكم على خدمة بيت الله وحجاج وزوار بيته الحرام .. آمين ..
ابو محمد 😎
راحت عليك ياالزول المعزووول ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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