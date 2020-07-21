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أردوغان يتلقى خسارة فادحة بضياع صفقة أفضل مقاتلة بالعالم

Time منذ ساعة
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أردوغان يتلقى خسارة فادحة بضياع صفقة أفضل مقاتلة بالعالم

أنقرة (صدى):
تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خسارة فادحة وصدمة كبيرة بعد ضياع صفقة أفضل مقاتلة في العالم؛ حيث كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أمس الاثنين، أن قواتها الجوية ستشتري 8 مقاتلات من طراز "إف 35" والتي تم تصنيعها في الأساس لصالح تركيا.

وبذلك انتهى عاما من التكهنات بشأن مصير الطائرات المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" ، بعد استبعاد تركيا من البرنامج الخاص بها ، بينما بلغ سعر الطائرة الواحدة 77.9 مليون دولار، فيما تشمل الصفقة 6 طائرات إضافية لم يكشف عن مصيرها بعد.

ومن الجدير بالذكر، أن تركيا كانت تسعى لشراء 100 مقاتلة من طراز “إف 35” وفقا لبرنامج تسليح أميركي، لكنها استُبعدت منه في يوليو من العام الماضي بعد تعاقدها مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 400" .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب بس شوكلاته لا ما احبها
ابو محمد 😎
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يقويكم على خدمة بيت الله وحجاج وزوار بيته الحرام .. آمين ..
ابو محمد 😎
راحت عليك ياالزول المعزووول ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .

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