مصر تكشف سر التعنت الأثيوبي بشأن سد النهضة

القاهرة (صدى):
كشف عضو الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، كواليس المفاوضات مع أثيوبيا وسبب التعنت الأثيوبي، إن “مصر ركزت طوال جلسات التفاوض بأن هناك سر يكمن في تعنت أثيوبيا في الإتفاق .
وأوضح الظواهري، بأن السبب الرئيسي في التعنت بأنها ترى أن أي اتفاق سيحد من حريتها في إنشاء سدود أخرى مستقبلاً وبإرادة منفردة، وهذا سر تعنتها”.
وكشف الظواهري، أن “إثيوبيا ترى كذلك أن هذه الاتفاقية ستحد مستقبلا من مطالبتها بحصة كاملة من النيل الأزرق، حيث تقدم نفسها خلال المفاوضات كمدافعة عن حقوق دول حوض النيل، رغم أن المياه القادمة من إثيوبيا تتشارك فيها مصر والسودان، فقط وليس دول حوض النيل، أما المياه القادمة من الطرف الجنوبي فإثيوبيا ليست طرفا فيها، ولا يوجد مائيا ما يربط بين إثيوبيا ودول حوض النيل”.