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بالصور.. أحمد فلوكس يظهر داخل منزل ديالا مكي

Time منذ يوم
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بالصور.. أحمد فلوكس يظهر داخل منزل ديالا مكي

القاهرة (صدى):
ظهر الممثل المصري ​أحمد فلوكس​، داخل منزل الإعلامية اللبنانية ديالا مكي وهو يتوسط ثلاثة الكلاب، وبالنظر إلى الصفحة الشخصية لها اتضح أنها كلاب خاصة بها.

وسخر بعض المتابعين من إطلالته مع الكلاب الخاصة بمكي، فيما تساءل البعض الآخر عن طبيعة علاقتهما حالياً، وذلك بعد الجدل الذي إثير مؤخراً عن إنفصالهما.

وكان أحمد فلوكس، قد وجه مؤخراً رسالة تهديد حازمة لبعض الصحفيين والمواقع الذين قاموا بتفسير منشور سابق له جاء فيه "هناك ناس خسارتهم مكسب" على أنه موجهٌ لمكي، وقدم إعتذاره لها بسبب تدخل البعض في حياتهم الخاصة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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