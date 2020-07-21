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بالفيديو.. أمير حائل يلزم منفذ المدينة الإستثمارية بتدوين موعد الإنتهاء بخط يده

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. أمير حائل يلزم منفذ المدينة الإستثمارية بتدوين موعد الإنتهاء بخط يده

حائل (صدى):
تداول نشطاء مقطع فيديو لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد إلزام المقاول المشرف على تنفيذ مشروع إنشاء المدينة الاستثمارية بحائل، بتدوين موعد انتهاء تنفيذ المشروع بخط يده على مخطط المشروع.

وأظهر المقطع بأنه أثناء قيام المقاول بجولة تفقدية لمشروع إنشاء المدينة الاستثمارية واطلاعه على المخطط النهائي، حيث طالب المقاول المشرف على تنفيذ المشروع بكتابة تاريخ التسليم المحدد بـ25/ 11/ 1442هـ، كما طلب من أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو رأس أن يصادق على الموعد المحدد بتوقيعه.

وكان الأمير عبدالعزيز قد قام بجولة لتفقد سير العمل في عدد من المشاريع بحائل، منها: (نافورة طريق متنزه مشار، وتطوير منطقة متنزه المغواة، وحدائق طريق الملك سلمان، وإنشاء جسر على وادي الأديرع، وتطوير منطقة برزان، وحدائق في حي الأمل، والمدينة الاستثمارية "مدينة النخيل").

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يقويكم على خدمة بيت الله وحجاج وزوار بيته الحرام .. آمين ..
ابو محمد 😎
راحت عليك ياالزول المعزووول ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
التاج للملوك وانا ماني ملك .. .. اما القبعات ودي اقسمهن على اخواتنا في الصحيفه ولكِ واحدة منهن .. .. بس عقب هاالخبر عرفت انها فقيره ، وتستحي ماودها تبين فقرها تتزركش باالقبعات يعنني شوفوني غنيه ... .. عفيفة نفس لولا كذا ماصارت كوين ..

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