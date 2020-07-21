بدء جلسة محاكمة البشير بقضية تنفيذ انقلاب 1989

الخرطوم (صدى):
بدأت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومعه 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة خاصة من 3 قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالبت هيئة الدفاع بإرجاء جلسة محاكمة البشير بحجة عدم توفر شروط التباعد، فيما كان قد قال معز حضره، من ممثلي الاتهام في القضية، أن: «المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من القانون نفسه وهي الاشتراك في الفعل الجنائي».
وفي السياق نفسه، أوضح ممثل الاتهام، في وقت سابق، أنه في حال أدين البشير بموجب المادة 96، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، مؤكدًا «لدينا أدلة وبيانات قوية في مواجهة المتهمين».