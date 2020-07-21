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مسجد التنعيم أحد المعالم الإسلامية المعروفة بمكة
منذ ساعتين
964
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الله يقويكم على خدمة بيت الله وحجاج وزوار بيته الحرام .. آمين ..
ابو محمد 😎
راحت عليك ياالزول المعزووول ...
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمه ويجـعل مثـواه الجنه .
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
التاج للملوك وانا ماني ملك .. .. اما القبعات ودي اقسمهن على اخواتنا في الصحيفه ولكِ واحدة منهن .. .. بس عقب هاالخبر عرفت انها فقيره ، وتستحي ماودها تبين فقرها تتزركش باالقبعات يعنني شوفوني غنيه ... .. عفيفة نفس لولا كذا ماصارت كوين ..
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