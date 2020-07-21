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مكعبات ثلج الصبار تعيد للبشرة شبابها تعرف على الطريقة

Time منذ يوم
Views 1954
مكعبات ثلج الصبار تعيد للبشرة شبابها تعرف على الطريقة

أميرة خالد (صدى):
نصح خبراء العناية بالبشرة، بنبات الصبار من خلال تحضيره بمكعبات الثلج، للوقاية من التجاعيد، وذلك بسبب ما تتمتع به هذة النبتة من فوائد عديدة؛ فهي مهدئة، مضادة الالتهابات، مرطبة، ومساعدة على التأم الندبات.

وقال الخبراء بأن الصبار يساعد على تجديد البشرة بفضل غناه بالأحماض الأمينيّة، وهو يرطبها بفضل غنى تركيبته بالماء والفيتامينات من فئة E K.

وأوصى خبراء التجميل بتمرير مكعبات الثلج على البشرة أو الاستعاضة عنها بملاعق معدنيّة أو أحجار جاد يتم حفظها في الثلاجة للاستفادة من برودتها لدى تمريرها على البشرة، وذلك لما تتمتع به جميع هذه الوصفات بقدرة على شدّ أوعية الجلد ومسامه مما يحافظ على شباب الأنسجة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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