تسريب فيديو لكاميرا هاتف «Galaxy Note 20 Ultra»

وكالات (صدى):
أظهرت تسريبات المميزات الجديدة في كاميرا هاتف ”Galaxy Note 20 Ultra“ المنتظر، وكشف مقطع فيديو، بأن الحد الأقصى لمستوى التكبير 50x، .
وأوضح الفيديو الجديد، بأنه يعتقد أن سامسونغ أدخلت تحسينات هامة على الكاميرا من شأنها القضاء على العديد من نقاط الضعف التي ترددت عن الجهاز قبل إصداره.
وسيعطي وضع الفيديو الاحترافي المستخدمين خيار تغيير الدقة ويدعم تسجيل الفيديو بنسبة عرض إلى ارتفاع فائقة 21: 9 بدقة تصل إلى 8K، ووسيكون متاحا بميزة Histogram في الوضع الاحترافي، وهي أداة تعرض قيم الدرجة اللونية للصورة، مما يسمح بتكوين صورة أكثر دقة، كما سيسمح وضع الفيديو الاحترافي للمستخدمين بالاختيار بين الميكروفونات الأمامية والخلفية لتسجيل الصوت عبر بلوتوث أو منفذ USB.