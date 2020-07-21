وظائف شاغرة بمستشفى بريدة التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى بريدة التخصصي عن 20 وظيفة شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير " ، وذلك بمسمى " ممرض " وفقاً للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس او ما يعادلها في تخصص التمريض .
3- ألا يكون المتقدم / المتقدمة على رأس العمل .
4- أن تشير سجلات التأمينات إلى عدم تسجيلهم آخر 6 أشهر .
5- ألا يكون قد استفادمن تمهير سابقاً .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة المستشفى انه مفتوح نت اليوم الثلاثاء 21 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 8/ 2020 م ، وذلك على الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .