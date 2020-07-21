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وظائف شاغرة بمستشفى بريدة التخصصي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1276
وظائف شاغرة بمستشفى بريدة التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى بريدة التخصصي عن 20 وظيفة شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير " ، وذلك بمسمى " ممرض " وفقاً للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس او ما يعادلها في تخصص التمريض .

3- ألا يكون المتقدم / المتقدمة على رأس العمل .

4- أن تشير سجلات التأمينات إلى عدم تسجيلهم آخر 6 أشهر .

5- ألا يكون قد استفادمن تمهير سابقاً .

وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة المستشفى انه مفتوح نت اليوم الثلاثاء 21 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 20 / 8/ 2020 م ، وذلك على الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اقصد لقيمات القاضي
شيخين
يلعن امة يعني ماشافهم طيب لية مالحم في السيارات الي قدامة مقصودة وربنا مقصودة
غييييوووورررر
زقيمات القاضي خطيره كلها نشويات وسكر ضررها اكبر من نفعها
شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!

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