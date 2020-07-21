مواعيد صرف التعويضات للمنشآت الخاصة والمشتركين المتضررين من كورونا

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أن اليوم الثلاثاء آخر موعد لتقدم منشآت القطاع الخاص المتضررة من كورونا بطلب الحصول على الدعم .
وأكدت " التأمينات " انه يجب على المنشأة التقدم بطلب الدعم قبل نهاية اليوم 21 / يوليو ، بينما يحق للمشترك التقدم حتى قبل نهاية بعد غد الخميس الموافق 23 يوليو ، ويتم صرف تعويض المتقدمين خلال يوليو في بداية اغسطس .
وأضافت انه في حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة وتقدمه بعد 23 يوليو وقبل نهاية يوم 31 يوليو سيتم صرف التعويض في بداية سبتمبر .
اما في حال تأخر المنشأة عن التقديم اليوم 21 يوليو وتقدمت يوم 23 يولي ، وتقدم المشترك قبل نهاية يوم 31 يوليو يتم صرف التعويض في أول سبتمبر .