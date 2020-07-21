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بالفيديو.. «الزعاق»: الشهر القمري يا هافي يا وافي

Time منذ 30 دقيقة
Views 1523
بالفيديو.. «الزعاق»: الشهر القمري يا هافي يا وافي

الرياض (صدى):
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، أن الشهر القمر إما "هافي" وهو 29 يومًا أو "وافي" وهو 30 يومًا.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه لن نشاهد القمر بالشهر إلا 28 يومًا؛ لذلك قال العرب منازل القمر بعدد رؤيتنا له؛ فيما إذا كان القمر هافيًا يستتر ليوم واحد، بينما إذا كان وافيًا يستتر يومين.

وقال "الزعاق" أن للقمر ركنين أساسيين لرؤيته، أولهما: أن يولد القمر قبل مغيب الشمس؛ بينما الركن الثاني أن يكون للقمر مكثًا بعد مغيب الشمس؛ فيما غاب القمر أمس الاثنين قبل مغيب الشمس ولن يولد إلا بعد مغيب الشمس.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اقصد لقيمات القاضي
شيخين
يلعن امة يعني ماشافهم طيب لية مالحم في السيارات الي قدامة مقصودة وربنا مقصودة
غييييوووورررر
زقيمات القاضي خطيره كلها نشويات وسكر ضررها اكبر من نفعها
شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!

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