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"التدريب التقني" تُقدم أكثر من 90 تخصصاً في الكليات والمعاهد التقنية

Time منذ 52 دقيقة
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"التدريب التقني" تُقدم أكثر من 90 تخصصاً في الكليات والمعاهد التقنية

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تجاوز عدد التخصصات المعتمدة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية 90 تخصصاً منها 56 تخصصاً للكليات التقنية بواقع 16 تخصصاً للبكالوريوس، و 44 تخصصاً للدبلوم، و25 تخصصاً في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.

وأكدت المؤسسة سعيها إلى تطويـر وتحديث مناهجها وبرامجها التدريبية من خلال الإدارة العامة للمناهج، وأيضاً تنفيذهـا بالطريقـة التـي تتفـق مـع سياسـاتها وأهدافهـا المستقبلية.

ويتـم ذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة من أجل إيجاد بيئة تدريبية جاذبة لأبناء وبنات الوطن وبالتالي تأهيلهم لسوق العمل،حيث استحدثت المؤسسة مؤخراً العديد من التخصصات النوعية من أبرزها: الأمن السيبراني ،تقنية القطارات، وصيانة الطائرات.

وتُعد المؤسسة الخطـط والحقائـب والبرامـج التدريبيـة للقطاعـات المختلفة اعتماداً على المعايير المهنية وحاجـة الكفايـات التدريبيـة، بالإضافة إلـى تقويـم ومراجعـة واعتمـاد البرامـج التدريبيـة فـي قطاع التدريب الأهلي، التي بلغت 37 طلب اعتماد، ومعادلـة البرامـج والشـهادات الاحترافية، حيث تمّت معادلة أكثر من 1700 برنامج خلال العام الماضي.

يذكر أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة بالمملكة ستصل خلال العام التدريبي المقبل إلى 62 كلية تقنية للبنين و29 كلية تقنية للبنات، وتسعى المؤسسة من خلالها لتوفير خدمة التدريب في عدد من البرامج والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، كما أعلنت المؤسسة مؤخراً إطلاق الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض وبدء التدريب بها مطلع العام التدريبي الجديد، التي تقدم برامج الدبلوم والبكالوريوس في المجالات الرقمية وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات والوسائط المتعددة والتسويق الإلكتروني وتقنيات الويب، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل المرأة بالمملكة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اقصد لقيمات القاضي
شيخين
يلعن امة يعني ماشافهم طيب لية مالحم في السيارات الي قدامة مقصودة وربنا مقصودة
غييييوووورررر
زقيمات القاضي خطيره كلها نشويات وسكر ضررها اكبر من نفعها
شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!

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