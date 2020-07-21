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تعرف على أعراض متلازمة الكلى

Time منذ يوم
Views 2124
تعرف على أعراض متلازمة الكلى

أميرة خالد (صدى):
تعد الكلية العضو الحيوي الداخلي، الذي يقوم بتنظيف الجسم من الداخل، وهي مسؤولة عن التخلص من سموم الجسم لتحسين الصحة، ويرتفع عدد حالات مرضى الكلى في العالم مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض، ترتفع معها متلازمة الكلي.

وأوضحت الدراسات بأن كل الأشخاص من جميع الفئات العمرية، معرضون للإصابة بالمتلازمة الكلوية، ويمكن تحديد ذلك من خلال تورم في الساقين أو اليدين أو كلا الطرفين وأحيانا في الوجه، ويشعر المرضى الذين يعانون من هذه الحالة بالنعاس والتعب على مدار اليوم وقد يلاحظون زيادة مفاجئة في الوزن مع فقدان الشهية.

وتابعت الدراسات بأن هناك أعراض أخرى لمتلازمة الكلى وهي: قلة الشهية، أو عدم الشعور بالجوع، والتعب الشديد، والبول الرغوي، كما يحذر المختصون من أنه في حال تركت دون علاج لفترة طويلة ، يمكن أن تسبب المتلازمة الكلوية مشاكل صحية مختلفة مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، وتراكم السوائل، والفشل الكلوي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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