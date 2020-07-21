الأعداد السابقة للصحيفة

"الزكاة والدخل" تصدر دليلاً إرشادياً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

Time منذ 59 دقيقة
Views 1601
Comment 1
"الزكاة والدخل" تصدر دليلاً إرشادياً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

ويأتي نشر الدليل بعد إطلاق الهيئة خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك لتمكين مُلّاك العقارات الأفراد من معرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلاً عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

ودعت هيئة الزكاة والدخل مُلّاك العقارات الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى الاستعانة بالدليل لمعرفة آلية تسجيل بياناتهم لدى الهيئة، إذ سيصبح التسجيل إلزامياً، ابتداءً من تاريخ السادس عشر من شهر أغسطس المقبل قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، لمعرفة الاستحقاق الضريبي، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة هنا، كما يمكن للعملاء معرفة المزيد عن خدمات الهيئة بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19993، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_Care، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة هنا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اقصد لقيمات القاضي
شيخين
يلعن امة يعني ماشافهم طيب لية مالحم في السيارات الي قدامة مقصودة وربنا مقصودة
غييييوووورررر
زقيمات القاضي خطيره كلها نشويات وسكر ضررها اكبر من نفعها
شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!

أخر الأخبار

هيئة عقارات الدولة: يجب على الجهات الحكومية أخذ موافقتنا قبل استئجار العقار
هيئة عقارات الدولة: يجب على الجهات الحكومية أخذ موافقتنا قبل استئجار العقار
Time منذ 8 دقائق Views 1250
تسريب فيديو لكاميرا هاتف «Galaxy Note 20 Ultra»
تسريب فيديو لكاميرا هاتف «Galaxy Note 20 Ultra»
Time منذ 10 دقائق Views 1236
بالفيديو.. سيارات Bestune T77 المتطورة تخطف الأنظار بمواصفاتها المذهلة
بالفيديو.. سيارات Bestune T77 المتطورة تخطف الأنظار بمواصفاتها المذهلة
Time منذ 10 دقائق Views 1110
وظائف شاغرة بمستشفى بريدة التخصصي
وظائف شاغرة بمستشفى بريدة التخصصي
Time منذ 14 دقيقة Views 1266
وزارة الثقافة تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج الابتعاث الثقافي
وزارة الثقافة تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج الابتعاث الثقافي
Time منذ 18 دقيقة Views 1341
حساب المواطن: تأجير الوالد لأحد أدوار منزله لإبن من أبنائه لا يؤثر على أهليته
حساب المواطن: تأجير الوالد لأحد أدوار منزله لإبن من أبنائه لا يؤثر على أهليته
Time منذ 22 دقيقة Views 1556
بالفيديو.. «الزعاق»: الشهر القمري يا هافي يا وافي
بالفيديو.. «الزعاق»: الشهر القمري يا هافي يا وافي
Time منذ 30 دقيقة Views 1520
مواعيد صرف التعويضات للمنشآت الخاصة والمشتركين المتضررين من كورونا
مواعيد صرف التعويضات للمنشآت الخاصة والمشتركين المتضررين من كورونا
Time منذ 36 دقيقة Views 1492
عبدالله المسند: استمرار الحالة المطرية الصيفية على بعض المناطق بالمملكة
عبدالله المسند: استمرار الحالة المطرية الصيفية على بعض المناطق بالمملكة
Time منذ 40 دقيقة Views 1474
آخر مستجدت قضية طريق الحصمة بين مواطن وفرع «النقل» بجازان
آخر مستجدت قضية طريق الحصمة بين مواطن وفرع «النقل» بجازان
Time منذ 44 دقيقة Views 1524