أندية المملكة المشاركة في بطولة دوري آسيا تعزز فرصها بالفوز بعدد من اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
أبدت أندية المملكة المشاركة في بطولة دوري آسيا 2020 ارتياحها، بعد موافقة الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بالسماح لها بتسجيل لاعبيها الجدد الذين تم التعاقد معهم و ومُددت عقودهم حتى نهاية الموسم الحالي.
وقالت تقارير بأن "الهلال" حامل لقب البطولة، سيستفيد من تسجيل حارس مرمى الوحدة عبدالله الجدعاني، كما سيعمل كذلك للاستفادة من خدمات المدافع متعب المفرج الذي لم تمدد الإدارة الهلالية إعارته مع الشباب.
وسيعزز عدد من اللاعبين حظوظ النصر في البطولة، في مقدمتهم عبدالمجيد الصليهم لاعب الشباب وأمين بخاري حارس الاتحاد، إلى جانب الثلاثي سلطان العنزي وعبدالعزيز العلاوي وعبدالله الشنقيطي الذي تم التعاقد معهم خلال الأيام الماضية، فيما سيضم الأهلي غلى قائمته المدافع طلال عبسي القادم من التعاون، وسيستعيض التعاون عن البرتغالي ريكاردو ماتشادو ، بخدمات البرازيلي إياجو سانتوس.