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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%

Time منذ ساعة
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"الصحة": زيادة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات الباحة بنسبة 129%

الباحة (صدى):
أعلنت "الصحة" زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الباحة بنسبة 129%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا، بإضافة 2800 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اقصد لقيمات القاضي
شيخين
يلعن امة يعني ماشافهم طيب لية مالحم في السيارات الي قدامة مقصودة وربنا مقصودة
غييييوووورررر
زقيمات القاضي خطيره كلها نشويات وسكر ضررها اكبر من نفعها
شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!

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