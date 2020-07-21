رونالدو يحتل أوروبا برقم قياسي جديد

وكالات (صدى):
حقق أسطورة المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رقمًا قياسيًا جديدًا، أمس الاثنين بعد مباراته أمام لاتسيو؛ حيث سجل 50 هدفا في 3 دوريات من الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز.
وارتفع رصيد رونالدو من انتقاله إلى الكالتشيو إلى الرقم 51، ليكون بذلك أول لاعب في أوروبا يسجل 50 هدفا في دوريات "إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، أقوى 3 دوريات في أوروبا.
ويعتبر رونالدو أسرع لاعب يبلغ 50 هدفا في الكالتشيو، منذ موسم 1994-1995، عقب ظهوره في 61 مباراة، ليتفوق بذلك على الرقم القياسي الذي امتلكه الأوكراني أندريا شيفتشينكو، أسطورة ميلان، الذي تحقق في 68 مباراة، فيما وصل إلى الهدف رقم 30 في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، ليتساوى بذلك مع هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي.