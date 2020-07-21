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رونالدو يحتل أوروبا برقم قياسي جديد

Time منذ ساعة
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رونالدو يحتل أوروبا برقم قياسي جديد

وكالات (صدى):
حقق أسطورة المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رقمًا قياسيًا جديدًا، أمس الاثنين بعد مباراته أمام لاتسيو؛ حيث سجل 50 هدفا في 3 دوريات من الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز.

وارتفع رصيد رونالدو من انتقاله إلى الكالتشيو إلى الرقم 51، ليكون بذلك أول لاعب في أوروبا يسجل 50 هدفا في دوريات "إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، أقوى 3 دوريات في أوروبا.

ويعتبر رونالدو أسرع لاعب يبلغ 50 هدفا في الكالتشيو، منذ موسم 1994-1995، عقب ظهوره في 61 مباراة، ليتفوق بذلك على الرقم القياسي الذي امتلكه الأوكراني أندريا شيفتشينكو، أسطورة ميلان، الذي تحقق في 68 مباراة، فيما وصل إلى الهدف رقم 30 في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، ليتساوى بذلك مع هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اقصد لقيمات القاضي
شيخين
يلعن امة يعني ماشافهم طيب لية مالحم في السيارات الي قدامة مقصودة وربنا مقصودة
غييييوووورررر
زقيمات القاضي خطيره كلها نشويات وسكر ضررها اكبر من نفعها
شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!

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