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المتعافون من «كورونا» تصاحبهم أعراض التعب الشديد والإرهاق لفترة طويلة

Time منذ يوم
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المتعافون من «كورونا» تصاحبهم أعراض التعب الشديد والإرهاق لفترة طويلة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة بأن العديد من الأخاص الذين تعافوا من كورونا، يعشيون مع مجموعة من الأعراض لفترة طويلة جدا بعد المرض ، ومن بينها التعب الشديد وخفقان القلب وآلام العضلات وغير ذلك.

ووفقا لدراسة تعقب أعراض "كوفيد-19" ، واجه نحو 10% من 3.9 مليون شخص ممن سجلوا أعراض كورونا، مشكلات مستمرة لأكثر من أربعة أسابيع، والإرهاق المزمن واحد منها.

وتقول فرانسيس ويليامز، أستاذة علم الأوبئة الجينومية واستشارية الروماتيزم الفخري في جامعة كينغز كوليدج بلندن، إن هذا النوع من التعب يمكن أن يكون معطلا تماما. وأضافت أنه إذا بقي 1% من 290 ألف شخص تم تشخيصهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة متوعكين صحيا لمدة ثلاثة أشهر، فإن هذا يعني أن الآلاف من الناس غير قادرين على العودة إلى العمل.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه ويغفر له
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ترًجع باالسلامة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جلسوها ع الجنوووووط😐
abdul
ضريبة علي كل شيئ ، مثل رأسمالية امركا. الله المستعان .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماشاءالله

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