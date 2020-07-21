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أمن الحج: طوق أمني حول العاصمة المقدسة لمنع الدخول بدون تصريح

Time منذ ساعة
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أمن الحج: طوق أمني حول العاصمة المقدسة لمنع الدخول بدون تصريح

مكة المكرمة (صدى):
كشفت تقارير بأنه تم الاستعداد لتأدية المهام الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل قدومهم للعاصمة المقدسة منذ وقت مبكر وذلك بإشراف قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان وبمتابعة مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية الفريق أول ركن خالد قرار الحربي .

وقالت التقارير نقلا عن مساعد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب بأنه تم تشكيل طوق أمني حول العاصمة المقدسة لمنع كل من تسول له نفسه أداء فريضة الحج دون تصريح مبينا وجود قوة التدخل السريع لمنع كل مايؤثر على الأمن .

وشدد اللواء الضبيب على عدم التهاون مع المخالف مشددا على أنه سيتم بحقه تطبيق الأنظمة، مؤكدا استمرار تطبيق نظام البصمة على كل محرم بحدود الأراضي المقدسة ولن يتم السماح إلا لمن لديه تصريح لأداء الحج .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اقصد لقيمات القاضي
شيخين
يلعن امة يعني ماشافهم طيب لية مالحم في السيارات الي قدامة مقصودة وربنا مقصودة
غييييوووورررر
زقيمات القاضي خطيره كلها نشويات وسكر ضررها اكبر من نفعها
شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!

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