بالفيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يسرق حجر أثري عمره أكثر من 1600 عامًا

القدس (صدى):
سرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الاثنين، حجر معمودية أثري من بلدة تقوع في محافظة بيت لحم يعود للفترة البيزنطية ويحوي رسوما وكتابات قديمة وصلبانا محفورة وعمره أكثر من 1600 عامًا.
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، على سرقة حوض المعمودية من الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت أن: " هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة إسرائيل المرتكزة على النهب المنظم، كما أنها تعكس نهجها القائم على البلطجة والنهب والسرقة " .
وأضافت حنان عشراوي: " المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إلى تحمل مسؤولياته وحماية التراث الفلسطيني ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على سرقتها الممنهجة للموروث الحضاري والتاريخي والديني في فلسطين، ووقف سياسة الصمت تجاه هذه الجرائم البشعة " .
ورحبت وحدة تنسيق الأنشطة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية " كوغات " بـ" عملية فريدة نفذتها فجرا الوحدة المكلفة بالآثار"؛ قائلة أنها:" استعادت ذخائر أثرية فريدة سرقها قبل نحو 20 عاما لصوص آثار من موقع تيكوا الأثري في قطاع بيت لحم "، على حد قولها.