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«هدف» يجدد دعوته للتسجيل في دورة «الثقافة العمالية» عبر «دروب»

Time منذ ساعة
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«هدف» يجدد دعوته للتسجيل في دورة «الثقافة العمالية» عبر «دروب»

الرياض (صدى):
جدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في منصة التدريب الإلكتروني (دروب)، دعوته للموظفين والباحثين عن عمل، للالتحاق والتسجيل في الدورة التدريبية "الثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي" من خلال منصة "دروب".

وتهدف الدروة التدريبية إلى التعريف بنظام ولوائح العمل السعودي، والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات المترتبة على أطراف العلاقة التعاقدية.

وتغطي الدروة ثلاثة محاور رئيسة هي: حقوق العامل، وواجبات العامل تجاه عمله، والصحة والسلامة في بيئة العمل.

ويتم تقديم الدورات التدريبية بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية لجميع المهارات الوظيفية الأساسية، بالإضافة للمهارات المهنية المتخصصة، ويحصل المتدرب على شهادات إتمام للدورة التدريبي فور إنهاء متطلباتها.

ويستهدف برنامج "دروب" للتدريب الإلكتروني، تأهيل وتدريب الموظفين والباحثين عن عمل والطلاب، بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويعد برنامج "دروب" مرتكزاً رئيساً في مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لتلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل لزيادة فرصة حصولهم على عمل، والطلاب لتعريفهم بسوق العمل، ومن هم على رأس العمل الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي والحصول على فرص عمل أفضل.

ويمكن التسجيل في الدورات التدريبية الإلكترونية من خلال الرابط من هنــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اقصد لقيمات القاضي
شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!
ابوبدر
من تاب تاب الله عليه. اسأل الله لي ولها ولغيرها من البنات المنحرفات وللمسلمين والضآلين الهداية.
ابوبدر
ياعيباه وياحيف على الرجال.. يجلد حرمه. 😔

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