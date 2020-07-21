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تأجيل مسلسل «الإمبراطور» لـ «محمد رمضان»

Time منذ يوم
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تأجيل مسلسل «الإمبراطور» لـ «محمد رمضان»

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان المصري محمد رمضان تأجيل مسلسل " الإمبراطور " الذي يجسد قصة حياة الفنان الراحل أحمد ذكي والذي كان من المقرر عرضه رمضان المقبل .

وقال "رمضان " عبر حسابه عبى " فيسبوك " : تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثةمسلسلنا المقبل بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ومن إنتاج تامر مرسي ثقةفي الله نجاح ، رمضان 2021 .

وكانت شقيقة " رمضان " قد رفضت المسلسل لحين قراءة السيناريو بالكامل ، مؤكدة ان "رمضان "لم يتواصل معها رغم إحاطتها بتفاصيل حساة الفنان احمد ذكي سواء طفولته او شهرته او مرضه .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
سمسم
الدول التي بها اغتصابات بكثرة مسموح فيها بالدعارة . فلماذا يغتصب و الدنيا عندهم تفسيخ في تفسيخ !!!!!!!!!؟
ابو علي
صفقة جيدة لو تمت ، خاصة بعد خروج عبدالفتاح عسيري، فالفريق يحتاج للاعب خبرة
احمد
هالملعون الايراني زرعوه حزب الشيطان بالكويت لنشر الشذوذ الجنسي بالكويت . طس لعنة الله عليك يالخايس
احمد
الضرائب حرمها الله وتوعد صاحبها بحرمانه من الجنه وجهه وجه الفلس

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