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«الأرصاد» تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

Time منذ ساعة
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«الأرصاد» تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على نجران

نجران (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أحدث التعليقات

شيخين
هههههههههههههههااااي
السهم المكسور
] طووووووال سنيني اكل السبوبسة خاصة في رمضان وصحتي 100% ياكثر الابحاث الفارغه ليتك تخترع عقار لمرض الكرونا انكنت جيد السبوسة خط احمر لايجب التطاول عليها هي ملكة موائد رمضان اتحدى فيه بيت يخلا منه!!!
ابوبدر
من تاب تاب الله عليه. اسأل الله لي ولها ولغيرها من البنات المنحرفات وللمسلمين والضآلين الهداية.
ابوبدر
ياعيباه وياحيف على الرجال.. يجلد حرمه. 😔
علي حمزي
الله يرزقها من فضله

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